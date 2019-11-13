Главная Новости
13 ноября • обновлено в 13:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Москалі!" В Киеве расстреляли витрину российского магазина

2.7т
Читать материал на украинском

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину российского обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19.

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі". Об этом сообщило издание "Город Киев" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Неустановленные лица повредили стекла, вероятно, с помощью огнестрельного оружия. Характер повреждений указывал именно на пулевые отверстия.

В Киеве расстреляли витрину российского магазина

В Киеве расстреляли витрину российского магазина

Город Киев

Carlo Pazolini – торговая марка мужской и женской обуви. Бренд основан скандальным российским предпринимателем Ильей Резником.

Новости
"Потепление, товарищи!" Российские артисты собрались с концертом в Киев
В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19

Город Киев

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі"

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі"

Город Киев

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19

Город Киев

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі"

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі"

Город Киев

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19

Город Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото российских комиков, бывших резидентов Comedy Club Сергея Светлакова и Александра Незлобина, которые прилетели в Киев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
13
Смешно
5
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Зачем убогим хо хлойопкам обувь от Карло Пазолини?:-)))) Оне в веревочных черевичках походят:-) Дикари.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дикая страна. Папуасы. Хотя, у папуасов столько оружия на руках точо нет. Как там говорил Зеленский в Мариуполе? Алмаз, инвестиции, бла-бла-бла... Хорошая страна Украина для инвестиций!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Хо Хол
Хо Хол
Вот бы еще трубы транзитные распилили.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги