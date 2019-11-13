В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину российского обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19.

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі". Об этом сообщило издание "Город Киев" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Неустановленные лица повредили стекла, вероятно, с помощью огнестрельного оружия. Характер повреждений указывал именно на пулевые отверстия.

В Киеве расстреляли витрину российского магазина Город Киев

Carlo Pazolini – торговая марка мужской и женской обуви. Бренд основан скандальным российским предпринимателем Ильей Резником.

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19 Город Киев

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі" Город Киев

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19 Город Киев

Также возле помещения появилась надпись краской "Москалі" Город Киев

В Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19 Город Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото российских комиков, бывших резидентов Comedy Club Сергея Светлакова и Александра Незлобина, которые прилетели в Киев.

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