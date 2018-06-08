"Мошенники в ударе": раскрыта схема аферистов под Киевом

В Вышгороде женщину пытался обмануть мошенник, прикидываясь покупателем в интернете.

Схему "развода" на онлайн-площадке продажи товаров рассказала в группе "Вышгород/Вышгородский район Киева" Дарья Пятибратова.

Она выставила объявление о продаже своего фотоаппарата. Ей позвонил покупатель, представившись сотрудником фирмы-скупщицы б/у техники. Он попросил у женщины номер банковской карты, на которую якобы собирался перевести деньги за покупку.

"Он говорит, что они юридическое лицо и просто на карту физлицу деньги сбросить не могут. Но в банкомате ПриватБанка есть услуга "Получить перевод". Мы, говорит, вам деньги переведем, а я вам скажу, что нажать на банкомате и сразу наличку получите. И ещё, главное, уточняет: "Вы никогда такую операцию не делали?", ― рассказала Пятибратова.

Она сообщила, что мужчина настаивал на том, что посылку нужно отправить в тот же день.

"В общем, я согласилась на все эти манипуляции. Хотя подозрения закрались", ― продолжила рассказ женщина.

"Покупатель" рассказал ей, какие кнопки нужно нажать, чтобы прошла отплата. Однако вместо денег продавец получила только распечатанный чек. Мошенник сказал, что это из-за того, что она предоставила карту для выплат, а на нее его компания сбросить ей деньги не может, поэтому женщине нужно оформить новую карточку.

"Я говорю: "Нет. Никакую кредитку я оформлять не буду". И вдруг паренечек начинает мне угрожать. Мол, они передают какое-то мое дело в суд. И мне придёт повестка. И я должна явиться в суд через две недели! А если не явлюсь, то полиция меня "за шкирки" приведёт. И бросил трубку", ― рассказала Пятибратова.

Также она отметила, что в отделении банка ей подтвердили, что по такой схеме действуют мошенники.

В комментариях к посту пользователи расписали, в чем именно заключается схема "развода".

"Читать то, что пишет банкомат, у вас не было бы возможности, он быстро бы все диктовал, что делать, и в процессе всего этого действа вы бы перечислили ему ваш остаток на карте", ― отметили комментаторы.

Также нашлись и другие пострадавшие от таких мошенников.

"Меня "разводили" точь-в-точь по этой схеме, тоже не сразу поняла, спасло, что тоже не было денег на карте", ― написала Татьяна Дубинская.

"И я на таких попалась. Платье в салон "Престиж" продавала. Вовремя соскочила, тоже угрожали. И тоже говорили, что с картой для выплат не имеют дела", ― поделилась пользовательница с ником Лина Розе.

"Мне тоже сегодня звонили, приписали суму "из облаков" ― мошенники сегодня в ударе", ― рассказала пользовательница с ником Дасья Олеговна.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве активизировались продавцы-мошенники, предлагающие якобы качественный товар по доступным ценам.