"Молчат, боятся": в Киеве мужчина курил посреди вагона метро, пассажиры игнорировали

В вагоне метро в Киеве на видео запечатлели мужчин, которые вели себя очень невоспитанно. Один из них курил сигарету, приставал к женщинам, а его друзья громкого что-то кричали и смеялись. В сети начали огорченно комментировать как саму ситуацию, так и бездействие свидетелей.

Ролик разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. На нем видно, как мужчина сначала долго пытался зажечь сигарету, но потом таки закурил ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также он приставал к женщинам, сидящим рядом. А его друзья громко говорили и смеялись.

В вагоне метро в Киеве на видео запечатлели невоспитанных мужчин

Примечательно, что на полу вагона было что-то разлито. Саму же ситуацию большинство людей игнорировали.

В сети пользователи начали бурно и огорченно комментировать и поведение компании, и реакцию, а точнее ее отсутствие, других пассажиров.

"Вполне понятно, что связываться с таким опасно и даже противно. Но почему никто не связался с машинистом или на станции не вызвал полицию – вопрос. "Это" искало приключений, можно же было сделать так, чтобы "оно" их нашло, а полиция в таких вопросах – спецы", "Молчат, боятся. Все хотят приехать домой, а не в больницу или морг", "Вам трудно было полицию позвать? Видел, как они вытягивают подобных из метро! В два счета", "Интересно, а сам автор видео замечание сделал? Полицию вызвал?", "Приматы деградируют!", "Полная деградация", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном поселке Кирилловка в Запорожской области компания пьяных мажорок устроила "девишник", разъезжая по улицам на авто и нецензурно ругаясь в сторону прохожих.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!