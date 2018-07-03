Массовое отравление детей под Киевом: в лагере открестились от подозрений

Представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе опровергли информацию о том, что дети отравились в столовой.

Они объяснили это тем, что воспитанники из школы гимнастики ели наряду с другими, но вреда здоровью больше ни у кого не было. Об этом сообщает "112".

Тренер наблюдал за питанием детей, потому в лагере предположили, что инцидент мог произойти из-за физической перегрузки. В свою очередь, родители не верят в такую версию. По их словам, тренер-профессионал не мог перегрузить школьников.

Отмечается, что 11 пострадавшим стало лучше, потому медики их выписали. Детей отправили в их корпуса. Однако, одна девочка до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице "Охматдет".

"Состояние ребенка на данный момент крайне тяжелое. Сейчас проходит этап обследования для верификации диагноза и причин возникновения данного состояния у ребенка, который находился в лагере на отдыхе", – рассказал заведующий отделения реанимации детской токсикологии Александр Урин.

Девочку отправили на томограмму и штучную вентиляцию легких. По данным врачей, есть угроза для ее жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, с расстройством пищеварения восьмилетняя ученица спортивной "Школы Дерюгиных" попала в больницу 2 июля. Она была сильно обезвожена и впала в кому. Также, еще 12 детей почувствовали себя плохо.