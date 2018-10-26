В Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими: первые фото

В Киеве на Набережном шоссе произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей.
ДТП случилось в пятницу, 26 октября, сообщили участника паблика "Киев оперативный".
"Возле станции метро "Днепр" произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Наблюдается пробка в двух направлениях", - отметили интернет-пользователи, опубликовав фото происшествия.
На снимках видно несколько поврежденных автомобилей. Также прибыли медики.
Киев оперативный
Киев оперативный
Тем временем на трассе уже образовалась большая пробка: в сторону проспекта Бандеры и в сторону станции метро "Выдубичи".
Гугл. Пробки
По данным dtp.kiev.ua, Citroen на литовской регистрации на скорости задел попутные Honda Accord и KIA, вылетел через газон на встречную полосу, ударил Opel и KIA Sportage. В аварии пострадал ребенок.
Виталий Самборский
Виталий Самборский
Виталий Самборский
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на бульваре Леси Украинки в Киеве неуправляемый КамАЗ протаранил 19 автомобилей.
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