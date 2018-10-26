В Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими: первые фото

В Киеве на Набережном шоссе произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей.

ДТП случилось в пятницу, 26 октября, сообщили участника паблика "Киев оперативный".

"Возле станции метро "Днепр" произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Наблюдается пробка в двух направлениях", - отметили интернет-пользователи, опубликовав фото происшествия.

На снимках видно несколько поврежденных автомобилей. Также прибыли медики.

Киев оперативный

Киев оперативный

Тем временем на трассе уже образовалась большая пробка: в сторону проспекта Бандеры и в сторону станции метро "Выдубичи".

Гугл. Пробки

По данным dtp.kiev.ua, Citroen на литовской регистрации на скорости задел попутные Honda Accord и KIA, вылетел через газон на встречную полосу, ударил Opel и KIA Sportage. В аварии пострадал ребенок.

Виталий Самборский

Виталий Самборский

Виталий Самборский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на бульваре Леси Украинки в Киеве неуправляемый КамАЗ протаранил 19 автомобилей.