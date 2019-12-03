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3 декабря • обновлено в 20:42
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/ Криминал

На Киевщине Porsche влетел в маршрутку с людьми: есть погибшие. Видео 18+

6.7т
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В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.

Предварительно, водитель авто Porsche спровоцировал столкновение, выезжая с второстепенной дороги. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса, еще троих – госпитализировали", – говорится в посте.

На Киевщине произошло ДТП с погибшим

На Киевщине произошло ДТП с погибшим

Скриншот

На место прибыли правоохранители и спасатели.

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Также местная жительница и журналистка Елена Жежера на странице "Громада Бучи (Syla Gromady)" уточнила, что ДТП произошло на перекрестке улиц Островского и Полевая.

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка

Полиция Киева

Погибли два человека

Погибли два человека

Полиция Киева

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка

Facebook Елены Жежеры

Погибли два человека

Погибли два человека

Facebook Елены Жежеры

Сообщение в сети

Сообщение в сети

Скриншот

Позже выяснилось, что внедорожник Porsche принадлежит ПриватБанку.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, возле аэропорта "Борисполь", 3 декабря произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Опять эти идиотские заголовки!
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