На Киевщине Porsche влетел в маршрутку с людьми: есть погибшие. Видео 18+

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.
Предварительно, водитель авто Porsche спровоцировал столкновение, выезжая с второстепенной дороги. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).
"ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса, еще троих – госпитализировали", – говорится в посте.
На Киевщине произошло ДТП с погибшим
Скриншот
На место прибыли правоохранители и спасатели.
Также местная жительница и журналистка Елена Жежера на странице "Громада Бучи (Syla Gromady)" уточнила, что ДТП произошло на перекрестке улиц Островского и Полевая.
В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка
Полиция Киева
Погибли два человека
Полиция Киева
В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка
Facebook Елены Жежеры
Погибли два человека
Facebook Елены Жежеры
Сообщение в сети
Скриншот
Позже выяснилось, что внедорожник Porsche принадлежит ПриватБанку.
Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, возле аэропорта "Борисполь", 3 декабря произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста.
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