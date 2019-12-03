На Киевщине Porsche влетел в маршрутку с людьми: есть погибшие. Видео 18+

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.

Предварительно, водитель авто Porsche спровоцировал столкновение, выезжая с второстепенной дороги. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса, еще троих – госпитализировали", – говорится в посте.

На Киевщине произошло ДТП с погибшим Скриншот

На место прибыли правоохранители и спасатели.

Также местная жительница и журналистка Елена Жежера на странице "Громада Бучи (Syla Gromady)" уточнила, что ДТП произошло на перекрестке улиц Островского и Полевая.

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка Полиция Киева

Погибли два человека Полиция Киева

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка Facebook Елены Жежеры

Погибли два человека Facebook Елены Жежеры

Сообщение в сети Скриншот

Позже выяснилось, что внедорожник Porsche принадлежит ПриватБанку.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, возле аэропорта "Борисполь", 3 декабря произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста.

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