''Люблю тебя навсегда'': в масштабном ДТП в Киеве погибла мать певицы

Жертвой масштабного ДТП в Киеве вечером 31 января стала 48-летняя Людмила Эбралидзе. Дочь Людмилы Ирина Эбралидзе – известная в Одессе певица.

Авария произошла на площади Победы. Людмила управляла легковым автомобилем Mazda. В это время с ул. Дмитриевской выехала Audi, которая зацепив Volkswagen, на полном ходу влетела в ее авто, затем обе машины столкнулись с Daewoo и Skoda (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца).

В результате аварии Людмила получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. Сам "гонщик" получил перелом ноги и был доставлен в отделение больницы закрытого типа. Суд должен будет избрать ему меру пресечения.

Людмила Эбралидзе Соцсети

О том, был ли водитель Audi на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, на данный момент в полиции не комментируют. Очевидцы происшествия утверждали, что мужчина вел себя неадекватно.

ДТП в Киеве Информатор

Как узнали журналисты OBOZREVATEL, водителя Audi зовут Алияр С. Ему 53 года, проживает в Киеве. Если вина мужчины будет доказана, ему в соответствии со ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения), грозит до восьми лет тюрьмы.

О погибшей в ДТП Людмиле Эбралидзе известно, что она жительница Одессы. Дочь Людмилы Ирина опубликовала трогательный пост в Facebook: "Ушла в мир иной моя родная мамочка. Я люблю тебя навсегда. Прости нас".

На страничке Ирины указано, что она является бэк-вокалистом таких исполнителей, как Melovin, Ани Лорак, Lavika. Также известно, что в 2016 году Ирина закрывала гала-концерт детского песенного конкурса "Славянский базар" в Витебске (Беларусь).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области произошло масштабное ДТП. На трассе столкнулись легковой автомобиль, мопед и маршрутка. В результате погибла несовершеннолетняя пассажирка микроавтобуса Ксения Манько.

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