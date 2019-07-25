Кроссовки стояли рядом: в Киеве возле метро нашли труп босого мужчины

В Киеве возле метро 25 июля обнаружили труп мужчины. Он лежал на газоне без обуви, а его кроссовки стояли рядом.

Тело нашли на склоне рядом со станцией метро "Черниговская", пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).

"Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Скорее всего, он скончался около полуночи. На вид ему примерно 40 лет", – уточнили в СМИ.

Труп нашли возле метро "Информатор"

При предварительном осмотре следов насилия обнаружено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, также труп возле "Черниговской" нашли и в феврале 2019-го. Женщина была полностью раздета, ее тело лежало на курточке.

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