Конфликт на базе "Нацкорпуса" в Киеве: появились новые подробности и видео

Обыски на территории завода АТЕК, где арендует помещение партия "Национальный корпус", прекращены.

Правоохранители покинули помещение центрального штаба политсилы, сообщается на странице в Facebook.

"Люди с зелеными лентами и автоматическим оружием покинули помещение нашего центрального штаба!" – говорится в описании к видео.

Сергей Мазур на своей странице в Facebook публикует фото с места событий.

"АТЕК освобожден. "Беркутня" со следователями забрались прочь. Все это благодаря единству нескольких сотен активистов "Нацкорпусу", "Свободы", "Правого сектора" и "С14". Один за всех и все за одного!" – пишет он.

База "Нацкорпуса" Facebook / Сергей Мазур

База "Нацкорпуса" Facebook / Сергей Мазур

База "Нацкорпуса" Facebook / Сергей Мазур

База "Нацкорпуса" Facebook / Сергей Мазур

База "Нацкорпуса" Facebook / Сергей Мазур

База "Нацкорпуса" Facebook / Сергей Мазур

Новости К Кернесу нагрянули с массовыми обысками

В Нацполиции Украины заявили, что 23 марта с санкции суда проводили следственные действия на столичном предприятии "АТЕК". В ходе досудебного расследования правоохранители проверяли возможные факты незаконного завладения имуществом ЧАО "АТЕК" на общую сумму более 54 млн гривен.

"Следственные действия происходят на территории нескольких регионов страны по процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины", – отметили в полиции.

Как сообщал "Обозреватель", утром 23 марта руководитель штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов заявил, что силовики заблокировали их базу, и опубликовал видео с места происшествия.