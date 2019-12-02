"Киллеры уже раскололись": в Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата

Полиция Киева 2 декабря задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына.

"Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись", – сообщил источник OBOZREVATEL.

Он также добавил, что полиция действительно отработала на все 100% и преступники были найдены очень быстро.

"Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня", – добавил источник.

Позднее подтверждение о задержании подозреваемых появилось и на сайте Национальной полиции Украины. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи, проводятся безотлагательные следственные действия.

Еще один источник OBOZREVATEL сообщил, что выстрел по автомобилю Соболева был произведен не из машины, как сообщали некоторые СМИ, а из здания напротив.

Была использована снайперская винтовка.

Место покушения Полиция Киева

Место покушения Полиция Киева

Место покушения Полиция Киева

Погибший сын Соболева ФБ Ирины Билык

Задержаны подозреваемые в покушении на депутата в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

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