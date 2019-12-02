Главная Новости
2 декабря • обновлено в 12:53
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Киллеры уже раскололись": в Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата

60.7т
Читать материал на украинском

Полиция Киева 2 декабря задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына.

"Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись", – сообщил источник OBOZREVATEL.

Он также добавил, что полиция действительно отработала на все 100% и преступники были найдены очень быстро.

"Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня", – добавил источник.

Позднее подтверждение о задержании подозреваемых появилось и на сайте Национальной полиции Украины. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи, проводятся безотлагательные следственные действия.

Еще один источник OBOZREVATEL сообщил, что выстрел по автомобилю Соболева был произведен не из машины, как сообщали некоторые СМИ, а из здания напротив.

Была использована снайперская винтовка.

Место покушения

Место покушения

Полиция Киева

Место покушения

Место покушения

Полиция Киева

Место покушения

Место покушения

Полиция Киева

Новости
В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка. OBOZREVATEL узнал о первых задержанных
Погибший сын Соболева

Погибший сын Соболева

ФБ Ирины Билык

Задержаны подозреваемые в покушении на депутата в Киеве

Задержаны подозреваемые в покушении на депутата в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.

Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Покушение на Соболева" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Покушение на Соболева Убийство в Киеве
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Теги
криминал убийство
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
33
17
Смешно
28
Интересно
87
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ронович Рон
Ронович Рон
Правосеки привыкли детей на Донбассе убивать, остановиться не могут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Це якийсь лютий зашквар ПС...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
какой правый сектор?! они заняты - страну охраняют от незалежности. срочно ищите следы пяток и ладоней кремля. не знаете где искать лизоблюд антошка подскажет))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
an and
an and
фил филька, это вы к тому что в кремле эксперты по убийствам детей? Это правда...достаточно Беслан вспомнить. Но при чем здесь это вообще, если речь о криминале идёт? Зачем пишите такое?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги