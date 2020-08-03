МоваЯзык

Топ-темы:

Киевскому террористу могут предъявить еще одно обвинение: что грозит мужчине

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
1,7 т.
Сухробу Каримову грозит до 12 лет лишения свободы

Сухробу Каримову грозит до 12 лет лишения свободы. Фото СБУ.

Сухробу Каримову, который угрожал устроить взрыв в киевском бизнес-центре "Леонардо", могут предъявить еще одно обвинение – в захвате заложников.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он уточнил, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Геращенко уверен, что суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Дальше ему будет предъявлено обвинение по попытке теракта, по попытке его имитации. Также, если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников. Всего ему грозит до 12 лет лишения свободы", – пояснил заместитель главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . В ходе спецоперации СБУ террорист был задержан.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Сухроб Каримов заявлял, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют, однако правоохранители не нашли бомбу.

УкраинаКиевЗахват банка в КиевеМинистерство внутренних дел УкраиныАнтон Геращенко
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Криминал