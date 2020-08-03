Киевскому террористу могут предъявить еще одно обвинение: что грозит мужчине

Сухробу Каримову, который угрожал устроить взрыв в киевском бизнес-центре "Леонардо", могут предъявить еще одно обвинение – в захвате заложников.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он уточнил, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Геращенко уверен, что суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Дальше ему будет предъявлено обвинение по попытке теракта, по попытке его имитации. Также, если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников. Всего ему грозит до 12 лет лишения свободы", – пояснил заместитель главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . В ходе спецоперации СБУ террорист был задержан.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Сухроб Каримов заявлял, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют, однако правоохранители не нашли бомбу.