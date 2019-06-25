"Как надо ненавидеть!" Организатор Марша равенства оценила провокации с фекалиями

Провокация противников Марша равенства, которые собирались забросать участников "КиевПрайд-2019" презервативами с фекалиями, показала огромный уровень ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV правозащитница и соорганизатор "КиевПрайд-2019" София Лапина, комментируя предотвращенный полицией инцидент.

"Я об этом думала, это ведь такой должен быть уровень ненависти. Мне кажется, человека или людей надо еще сильнее ненавидеть. Мне кажется, желание убить не такое сильное, как желание делать такие вещи", – отметила она.

"Нам до сих пор в Instagram люди пишут – очень похоже на фейк, но если бы это был фейк..." – добавила правозащитница.

По ее словам, противники "КиевПрайд-2019" являются небольшой маргинализованной группой, "но они умеют проводить свои акции довольно шумно, заявлять о себе".

Как сообщал OBOZREVATEL, противники марша ЛГБТ, который проходил в Киеве 23 июня, собирались забросать его участников презервативами с фекалиями. Для этого злоумышленники разобрали четыре биотуалета и наполнили их содержимым 200 презервативов. Затем они были задержаны полицией.

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