ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Криминал

"Как надо ненавидеть!" Организатор Марша равенства оценила провокации с фекалиями

862Читать материал на украинском

Провокация противников Марша равенства, которые собирались забросать участников "КиевПрайд-2019" презервативами с фекалиями, показала огромный уровень ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV правозащитница и соорганизатор "КиевПрайд-2019" София Лапина, комментируя предотвращенный полицией инцидент.

"Я об этом думала, это ведь такой должен быть уровень ненависти. Мне кажется, человека или людей надо еще сильнее ненавидеть. Мне кажется, желание убить не такое сильное, как желание делать такие вещи", – отметила она.

Новости
"Смотрите, она за п*доров!" В Киеве разгорелся ЛГБТ-скандал с дочерью известного волонтера

"Нам до сих пор в Instagram люди пишут – очень похоже на фейк, но если бы это был фейк..." – добавила правозащитница.

По ее словам, противники "КиевПрайд-2019" являются небольшой маргинализованной группой, "но они умеют проводить свои акции довольно шумно, заявлять о себе".

"Как надо ненавидеть!" Организатор Марша равенства оценила провокации с фекалиями

Как сообщал OBOZREVATEL, противники марша ЛГБТ, который проходил в Киеве 23 июня, собирались забросать его участников презервативами с фекалиями. Для этого злоумышленники разобрали четыре биотуалета и наполнили их содержимым 200 презервативов. Затем они были задержаны полицией.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЛГБТ-парадМарш равенства в Киеве
Персона
София Лапина
Место
УкраинаКиев
Тег
киевпрайд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel