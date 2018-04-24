Изъяли пистолет и кокаин: появились детали в деле киевского судьи-взяточника

В Киеве у подозреваемого в коррупции судьи Голосеевского районного суда Андрея Новака во время обыска нашли боевой пистолет.

У предполагаемого сообщника судьи Александра Билыка обнаружили кокаин, сообщила со ссылкой на источники "Судебно-юридическая газета".

НАБУ

Согласно информации в декларации судьи Новака за 2017 год, в его собственности находится квартира в Луцке на 48,5 кв.м. Приобрел он ее в 2016.

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Также семья судьи владеет еще одной квартирой на 98 кв.м. в Киеве, однако она пребывает в 100% собственности жены.

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Кроме этого, семья Новаков в 2017 году стала богаче на два автомобиля: Volkswagen Tiguan у жены и BMW 520D у самого судьи.

Всего за 2017 год Андрей Новак задекларировал около 800 000 дохода, из них зарплата составила 268 814 гривен.

Как писал "Обозреватель" ранее, судья вместе со своим экс-коллегой предложили истцу заплатить за "нужное" решение суда. Свою работу они оценили в $8000. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых во время передачи последней части неправомерной выгоды в размере $1000.