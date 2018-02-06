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Избиение ненавистника Небесной Сотни в Киеве: украинцам напомнили дела "Торнадо"

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Бывший командир роты "Торнадо" Руслан Онищенко, который заявил, что "торнадовцы" избили жителя оккупированного Севастополя Юрия Чеканова, уничтожившего плиты на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, прикрывается патриотизмом и "плюет" на право в стране.

Об этом в своем написала Facebook журналист Ирина Ромалийская.

"Осужденный за мародерство, грабежи, похищения, сексуальное насилие в зоне АТО во время войны. Убийства следователи доказать не смогли, хотя труп в деле фигурировал. Это он - создал банду, которая в страхе держала весь населенный пункт, где стояла рота "Торнадо". Это потом он с подельниками уже во время суда срывал заседания, обливал прокуроров и судей мочой и говном", - пишет журналист.

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Онищенко угрожал в зале суда потерпевшим и журналистам, напомнила она.

"Это он со своими бойцами устраивали минибунты в Лукьяновском СИЗО. Это его боец уже после приговора по "Торнадо" убил другого арестанта из СИЗО. И это он сегодня публикует фото избитого и в крови мужчины, который отсидел арест и должен выйти на свободу. Прикрывается патриотизмом (что не ново, у нас многие подонки так делают)", - считает Ромалийская.

По ее словам, Онищенко "плевать" на право в Украине, а власть позволяет ему так делать.

"Потому что, несмотря на судимости, ему государство дает оружие. Потом государство не может доказать, что труп - это его рук дело, хотя казалось бы все на виду. Потом он вольготно чувствует себя в СИЗО, не стесняясь ведет там активную фейсбучную жизнь.

Ну а мне государство не может дать важное - чувство безопасности. И чувство верховенства права", - добавила она.

Многие комментаторы согласились с Ромалийской, но большинство поддержало расправу "по понятиям".

Как писал "Обозреватель", инцидент с мемориалом Небесной сотни произошел 5 октября. Чеканова задержали на месте преступления.

29 ноября Печерский районный суд города Киева приговорил Чеканова к четырем месяцам лишения свободы.

В сети появилось видео допроса вандала, на котором он признался, что специально разбил памятник, потому что считает, что именно Революция Достоинства принесла в Украину войну.

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Темы
Новости Киева и Киевской области КриминалНебесная СотняЕвромайдан
Место
УкраинаКиев
Объекты
КиевРеволюция ДостоинстваМайдан
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