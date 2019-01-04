Патрульные избили конструктора ''Мрии'': в полиции спохватились и дали ответ

В киевской полиции начали внутреннее расследование относительно инцидента избиения авиаконструктора ''Мрии'' Виктора Ковальского.

Всех правоохранителей, которые занимались задержанием Ковалського, проверят на причастность к насильственным действиям, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

"На информационных ресурсах появилась информация о том, что полицейские управления патрульной полиции Киева совместно с гражданами нанесли телесные повреждения мужчине. Инициировано служебное расследование и проверяется правомерность действий патрульных полицейских в указанной ситуации", — сообщили правоохранители.

Виктор Ковальский Скриншот

В полиции подчеркнули, что о результатах служебного расследования расскажут дополнительно.

"Просим не делать преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию", — добавили в НПУ.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве пятеро мужчин избили авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой "Мрии". СМИ сообщали, что в нападении участвовали двое полицейских.