В Киеве подросток выбросился с 14 этажа из-за неразделенной любви

В Соломенском районе Киева 17-летний парень впрыгнул с 14 этажа жилого дома.

Трагедия произошла в среду вечером, 4 июля, на ул. Эрнста, сообщили OBOZREVATEL в полиции. Очевидцы вызвали скорую, однако прибывшие медики уже ничем не смогли помочь – подросток скончался.

Как стало известно, молодой человек свел счеты с жизнью из-за отношений с девушкой.

"Причина самоубийства – неразделенная любовь", - рассказали правоохранители.

Трагедия произошла на ул. Эрнста

Место происшествия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом 16-летний парень повесился на глазах у девушки, в которую был безответно влюблен.