Главе Окружного административного суда Киева вручили подозрения в преступлениях

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку 2 августа вручили подозрения в возможных преступлениях.

Ему инкриминируют, в частности, превышение полномочий, пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Правоохранители подозревают главу ОАСК в давлении на Высшую квалификационную комиссию судей, в которой Вовк должен был проходить профессиональное тестирование. Также его считают причастным к мошенничеству, халатности, незаконному препятствованию митингам во время Евромайдана, вынесению умышленно неправосудных решений, предложению или даче взятки.

Кроме него, за повестками в ГПУ пришли судьи Иван Шепитко, Иван Погрибниченко и Евгений Аблов. Им подозрения еще не вручили.

Павел Вовк

26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в здании ОАСК обыски в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей.

В ходе следственных действий задокументировали признаки преступлений, которые составляют угрозы национальной безопасности, в том числе, влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

Он разработал целую схему уклонения от экзамена: подавал иски на членов ВККС, чтобы искусственно создать конфликт интересов, а также выносил решения об отстранении судей и назначении более лояльных к нему.

Как писал OBOZREVATEL, 30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений.

Накануне журналист обвинил украинскую власть в том, что она фактически не замечает скандал вокруг Вовка, который ранее признавал национализацию ПриватБанка незаконной, блокировал работу НАБУ, пытался сорвать судебную реформу и заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей.

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