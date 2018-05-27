Газ, камни и стычки с полицией: в Киеве устроили погром на рынке

В Киеве неизвестные в воскресенье, 27 мая, начали громить киоски на рынке возле "Лесной", где днем ранее избили пенсионера экс-военного из-за замечания.

Началась схватка с правоохранителями. В конфликте принимают участие представители националистической организации "С14", сообщает "Громадське".

Отмечается, что участники потасовки успели погромить рыночные киоски, сломать ролеты.

Александр Чернов/Громадське

Александр Чернов/Громадське

Александр Чернов/Громадське

Александр Чернов/Громадське

Александр Чернов/Громадське

С14

В свою очередь полиция столицы применила против нарушителей газ. В результате последние начали бросать камни в сторону правоохранителей.

В сети опубликованы первые видео погромов возле "Лесной", на которых слышно, как толпа скандирует лозунги "Слава нації" и "Смерть ворогам".

Представители "С14" на своем Telegram-канале уже прокомментировали случившееся, они отрицают, что начали потасовку.

"Активисты С14 НЕ громили рынок. Мы вместе с ветеранскими организациями трех районов подъехали чуть позже, на 11:15. Уже когда события были в разгаре… На месте присутствуют более сотни активистов из многих организаций и просто ветераны АТО", - написано в сообщении.

"Формат беспорядков, думаю, был не очень уместен. Тем не менее сейчас у людей мало доверия к полиции... В связи с этим активисты С14 сейчас отправляются в Деснянский РОВД чтобы оказать правовую помощь задержанным и следить чтобы "беркута" не сводили собственные счета с задержанными", - добавили участники.

Однако ранее "С14" сообщали, что готовы "пойти за извинениями" к продавцу, который побил экс-военного.

"Уголовные чебуреки должны понимать, что если он ментовки может отмазаться, то от неравнодушных украинцев точно нет… Независимо от действий полиции команда хорошая пойдет по прощения и мирно объяснит, что закон один для всех. Так будет более эффективно и доступно", - сказано в сообщении организации.

Напомним, в субботу, 26 мая, в Киеве на одном из рынков продавец-иностранец вместе со своей "охраной" избили пенсионера.

Позже вывеску киоска, продавец которого попал в скандал, демонтировали, а на месте инцидента около 10 полицейских проводили следственные действия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове устроили погром в офисе сторонников "русского мира".