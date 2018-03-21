Фура сложилась пополам: в Киеве произошло масштабное ДТП

В Киеве у станции метро "Выдубичи" фура вылетела с дороги и врезалась в рекламную конструкцию.

ДТП произошло в ночь на 21 марта на Набережном шоссе в направлении Подола. Видео с места аварии опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В результате ДТП грузовик сложился пополам, у автомобиля пробит бензобак.

"Солярка вытекает прямо в канализацию. Кабину скрутило. Никто не пострадал. У водителя ушиб", – рассказывает автор видео.

ДТП в Киеве Facebook / Киев Оперативный

ДТП в Киеве Facebook / Киев Оперативный

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