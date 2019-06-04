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/Криминал

"Это — дно! Тв*ри!" В Киеве вспыхнул новый скандал из-за убитого копами мальчика

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В Киеве под зданием Министерства внутренних дел дворники убрали все игрушки и свечки, которые жители столицы принесли в память об убитом полицейским в Переяслав-Хмельницком 5-летнем Кирилле Тлявове.

В сети показали фото, на которых видно, что на тележке валяются мягкий медведь, цветы, свечи. Пользователи тут же отреагировали гневными комментариями.

"Это – дно! Тв*ри!", "Животные!", "Чтоб вы сд*хли!" – пишут они.

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Убийство 5-летнего мальчика: всплыл вопиющий факт о полиции Переяслав-Хмельницкого

Кроме того, под зданием министерства пытались смыть огромную надпись на асфальте "Убийцы!", выполненную красной краской.

"Это — дно! Тв*ри!" В Киеве вспыхнул новый скандал из-за убитого копами мальчика

Facebook Романа Спицина

Спустя некоторое время в МВД отчитались, что игрушки и цветы якобы не выбросили, а просто переместили в другое место. "Все осталось на месте, просто переместили под мачты знамен", – прокомментировала замдиректора Департамента коммуникации Виктория Навроцкая.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

  • Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

  • Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

  • Родные мальчика о том, что в его голове пуля, узнали только спустя 5 часов после инцидента. Окровавленного ребенка привез в больницу его дядя, не подозревая, что произошло на самом деле, поскольку полицейские никому не сказали о содеянном.

  • Малыш находился в крайне тяжелом состоянии несколько дней, на аппарате искусственной вентиляции легких. Из головы 5-летнего ребенка так и не смогли достать пулю, которая раздробила половину черепа и попала в головной мозг.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Национальная полиция Украины
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