Дым до небес: в центре Киева произошел масштабный пожар. Фото

В четверг, 26 сентября, в Киеве по адресу Набережное шоссе, 4 произошел масштабный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, отметив, что информация о ЧП поступила в 4:54 утра.
Спасатели прибыли на место пожара и установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, что пустовало. Из-за того, что дом был под напряжением, пришлось ждать пока работники "Киевэнерго" отключат его от электроэнергии. И лишь после пожарные приступили к работе.
В 6:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 6:21 – ликвидирован. В результате пожара погибших и травмированных нет.
Из-за масштабного пожара черный дым заполонил всю Контрактовую площадь и старый Подол. На время работы экстренных служб, движение по Набережному шоссе было частично ограничено.
На месте происшествия работало семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве. Причина возникновения пожара выясняется.
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве
Информатор
Пожар в Киеве на Подоле
ГСЧС
Пожар в Киеве на Подоле
ГСЧС
Пожар в Киеве на Подоле
ГСЧС
Пожар в Киеве на Подоле
ГСЧС
Пожар в Киеве на Подоле
ГСЧС
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь вспыхнул в пятиэтажке на улице Ереванской, 24.
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