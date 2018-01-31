УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

Душили проводом: в Киеве произошло зверское нападение на таксиста 

1.9тЧитать новость на украинском

В Киеве двое мужчин напали на 30-летнего водителя такси и жестко избили.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие случилось на Столичном шоссе в Голосеевском районе.

Установлено, что нападение произошло в салоне автомобиля Chevrolet.

Полиция Киева

Злоумышленники действовали по следующей схеме: один из соучастников накинул на шею потерпевшего провод от зарядного устройства, другой - под угрозой ножа бил его рукояткой оружия.

Полиция Киева

Полиция Киева

"После нападения мужчины отобрали у таксиста деньги, мобильный телефон и скрылись ", - отметил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Сергей Бондарь.

Полиция Киева

После ЧП правоохранители начали комплексную отработку места преступления. Уже через полчаса злоумышленников задержали.

Новости
Пытали и рвали рот: в Киеве произошло зверское нападение на пенсионерку

Полиция Киева

"Служебная собака, которая напала на след нападавших, привела полицейских в лес, где и нашли преступников", - добавил правоохранитель.

Полиция Киева

Злоумышленниками оказались 19-летний и 24-летний гости столицы, ранее не имевшие проблем с законом. Они объяснили, что напали из-за трудного материального положения.

Полиция Киева

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Парням суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве средь бела дня произошло разбойное нападение.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости