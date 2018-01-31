Душили проводом: в Киеве произошло зверское нападение на таксиста 

В Киеве двое мужчин напали на 30-летнего водителя такси и жестко избили.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие случилось на Столичном шоссе в Голосеевском районе.

Установлено, что нападение произошло в салоне автомобиля Chevrolet.

Полиция Киева

Злоумышленники действовали по следующей схеме: один из соучастников накинул на шею потерпевшего провод от зарядного устройства, другой - под угрозой ножа бил его рукояткой оружия.

Полиция Киева

Полиция Киева

"После нападения мужчины отобрали у таксиста деньги, мобильный телефон и скрылись ", - отметил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Сергей Бондарь.

Полиция Киева

После ЧП правоохранители начали комплексную отработку места преступления. Уже через полчаса злоумышленников задержали.

Полиция Киева

"Служебная собака, которая напала на след нападавших, привела полицейских в лес, где и нашли преступников", - добавил правоохранитель.

Полиция Киева

Злоумышленниками оказались 19-летний и 24-летний гости столицы, ранее не имевшие проблем с законом. Они объяснили, что напали из-за трудного материального положения.

Полиция Киева

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Парням суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве средь бела дня произошло разбойное нападение.