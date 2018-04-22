Душили двое: в Киеве на вокзале напали на женщину

В столице рядом с железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" двое неизвестных напали на женщину и начали ее душить.
Как рассказали "Обозревателю" медики, преступление произошло 21 апреля средь бела дня.
В результате пострадавшая была доставлена в реанимацию столичной клинической больницы №4 с удушением и острой реакцией на стресс. Известно, что жертве преступления 31 год, она жительница Сумской области.
Обстоятельства происшествия не известны.
Преступление произошло возле киевского ж/д вокзала
Гугл. Карты
Преступление произошло возле киевского ж/д вокзала
Гугл. Карты
Ранее "Обозреватель" сообщал, о "нашествии" цыган на киевском вокзале.
Также сообщалось, что в центре столицы произошло дерзкое похищение иностранцев.
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