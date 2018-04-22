Душили двое: в Киеве на вокзале напали на женщину

В столице рядом с железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" двое неизвестных напали на женщину и начали ее душить.

Как рассказали "Обозревателю" медики, преступление произошло 21 апреля средь бела дня.

В результате пострадавшая была доставлена в реанимацию столичной клинической больницы №4 с удушением и острой реакцией на стресс. Известно, что жертве преступления 31 год, она жительница Сумской области.

Обстоятельства происшествия не известны.

Преступление произошло возле киевского ж/д вокзала Гугл. Карты

Преступление произошло возле киевского ж/д вокзала Гугл. Карты

Ранее "Обозреватель" сообщал, о "нашествии" цыган на киевском вокзале.

Также сообщалось, что в центре столицы произошло дерзкое похищение иностранцев.