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Душили двое: в Киеве на вокзале напали на женщину

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В столице рядом с железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" двое неизвестных напали на женщину и начали ее душить.

Как рассказали "Обозревателю" медики, преступление произошло 21 апреля средь бела дня.

В результате пострадавшая была доставлена в реанимацию столичной клинической больницы №4 с удушением и острой реакцией на стресс. Известно, что жертве преступления 31 год, она жительница Сумской области.

Обстоятельства происшествия не известны.

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Преступление произошло возле киевского ж/д вокзала

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Преступление произошло возле киевского ж/д вокзала

Гугл. Карты

Ранее "Обозреватель" сообщал, о "нашествии" цыган на киевском вокзале.

Также сообщалось, что в центре столицы произошло дерзкое похищение иностранцев.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

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