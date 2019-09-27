В Киеве легковушка влетела в фуру: жуткие фото и видео

В ночь на пятницу, 27 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное приключение. На Столичном шоссе водитель легкового автомобиля Кіа на полном ходу влетел в прицеп фуры.

Авария случилась около 00:15, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Грузовик и легковушка двигались в попутном направлении со стороны Конча-Заспы. Напротив ЖК Svitlo Park Kia влетел в левую часть прицепа фуры.

В Киеве легковушка влетела в фуру Информатор

От удара сильно смяло переднюю часть авто, а водитель получил травмы. Его с разбитой головой и другими повреждениями госпитализировали с места ДТП.

По словам водителя фуры, причиной аварии послужило то, что водитель легковушки отвлекся на мобильный телефон. А вот по версии друзей пострадавшего, грузовик бросало по дороге в разные стороны, и мужчина за рулем Kia не смог избежать столкновения.

В ночь на пятницу, 27 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП Информатор

На Столичном шоссе водитель легкового автомобиля Кіа на полном ходу влетел в прицеп фуры Информатор

От удара сильно смяло переднюю часть легкового авто Информатор

Водитель получил травмы Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы. После ДТП руководство полиции охраны Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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