ДТП в Киеве: автомобиль сбил ребенка

В Киеве 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Трухановом острове, за Парковым мостом, сообщили OBOZREVATEL медики.

В результате происшествия мальчик получил ушиб головы и множественные ссадины и был доставлен в детскую клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия на данный момент не известны.

Труханов остров

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Житомирской области произошла авария, в которой погибли двое парней в возрасте 19 и 20 лет.