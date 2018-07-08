ДТП в Киеве: автомобиль сбил ребенка

В Киеве 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Трухановом острове, за Парковым мостом, сообщили OBOZREVATEL медики.
В результате происшествия мальчик получил ушиб головы и множественные ссадины и был доставлен в детскую клиническую больницу.
Обстоятельства происшествия на данный момент не известны.
Труханов остров
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Житомирской области произошла авария, в которой погибли двое парней в возрасте 19 и 20 лет.
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