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ДТП в Киеве: автомобиль сбил ребенка

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Трухановом острове, за Парковым мостом, сообщили OBOZREVATEL медики.

В результате происшествия мальчик получил ушиб головы и множественные ссадины и был доставлен в детскую клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия на данный момент не известны.

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Труханов остров

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Житомирской области произошла авария, в которой погибли двое парней в возрасте 19 и 20 лет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПавто
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