ДТП с гибелью семьи в Киеве: в МВД заявили, что у пьяного водителя "Мерседеса" не было прав

В МВД заявили, что у Желепы не было прав.

У Антона Желепы, которого подозревают в том, что он устроил смертельное ДТП в Киеве, при себе не было прав.

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он также уточнил, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

"Правонарушитель кроме того, что был пьян во время ДТП, вообще не имел при себе водительских прав. Владелица Мерседес Бенц ML заявила о незаконном завладении его автомобилем. Так ли это было на самом деле – выяснять следствие", – отметил Шевченко.

Спикер МВД уточнил, что 14 июля состоится судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому. Следователи будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Facebook Артема Шевченко

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