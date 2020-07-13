ДТП с гибелью семьи в Киеве: в МВД заявили, что у пьяного водителя "Мерседеса" не было прав
В МВД заявили, что у Желепы не было прав.
У Антона Желепы, которого подозревают в том, что он устроил смертельное ДТП в Киеве, при себе не было прав.
Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он также уточнил, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем.
"Правонарушитель кроме того, что был пьян во время ДТП, вообще не имел при себе водительских прав. Владелица Мерседес Бенц ML заявила о незаконном завладении его автомобилем. Так ли это было на самом деле – выяснять следствие", – отметил Шевченко.
Спикер МВД уточнил, что 14 июля состоится судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому. Следователи будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей.
Facebook Артема Шевченко
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП.
Погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице.
За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.
В сети появилось видео момента ДТП.
Там же опубликовали фото и инициалы подозреваемого в совершении 12 июля смертельного ДТП на Старообуховской трассе.
Вероятным виновником аварии оказался Антон Желепа, 1981 года рождения, уроженец России.
Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.
Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, за рулем которого был Желепа, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.
Через 20 минут после ДТП машина был подана в розыск как похищенная.
Желепе сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП и назвал его примером "халатности и безответственности некоторых водителей".