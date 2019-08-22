Доставали из-под авто: в Киеве во дворе дома женщина-водитель наехала на мать с ребенком

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, 59-летняя женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, ДТП произошло на Днепровской Набережной, 19а.

В Киеве женщина-водитель наехала на мать с ребенком Facebook/Dima Yarosh

"После столкновения они были под авто – парни поднимали машину и доставали их оттуда.

Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории", – говорится сообщении.

Правоохранители отметили, что сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве женщина-водитель наехала на мать с ребенком Facebook/Ирина Коропенко

ДТП произошло на Днепровской Набережной, 19а Facebook/Seryoga Tsokur

Свидетели предположили, что женщина-водитель перепутала педали авто Facebook/Seryoga Tsokur

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 19 августа в ДТП погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок. Трагедия произошла на трассе Киев — Сумы возле с. Гоголев. Так, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигался по главной дороге.

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