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Доставали из-под авто: в Киеве во дворе дома женщина-водитель наехала на мать с ребенком

2.7т Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, 59-летняя женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, ДТП произошло на Днепровской Набережной, 19а.

В Киеве женщина-водитель наехала на мать с ребенком

В Киеве женщина-водитель наехала на мать с ребенком

Facebook/Dima Yarosh

"После столкновения они были под авто – парни поднимали машину и доставали их оттуда.

Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории", – говорится сообщении.

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Правоохранители отметили, что сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве женщина-водитель наехала на мать с ребенком

В Киеве женщина-водитель наехала на мать с ребенком

Facebook/Ирина Коропенко

ДТП произошло на Днепровской Набережной, 19а

ДТП произошло на Днепровской Набережной, 19а

Facebook/Seryoga Tsokur

Свидетели предположили, что женщина-водитель перепутала педали авто

Свидетели предположили, что женщина-водитель перепутала педали авто

Facebook/Seryoga Tsokur

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 19 августа в ДТП погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок. Трагедия произошла на трассе Киев — Сумы возле с. Гоголев. Так, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигался по главной дороге.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария ребенок
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И что теперь эта старая су.ка будет блеять - извините, я не хотела??? Только самосуд! Ее необходимо физически уничтожить!
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