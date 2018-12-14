''Держали в заложниках'': Супрун рассказала детали ЧП в Институте сердца

Генеральный директор государственного учреждения Институт сердца Борис Тодуров 14 декабря использовал персонал, чтобы остаться руководителем после выборов.

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, прокомментировав ЧП с участием "С14".

"Нам сообщили о наполнении так называемого тренинга. Если он был ориентирован исключительно на безопасность медицинских работников и защиту прав пациентов, то почему 16-летнюю девушку держали в заложниках с требованием удалить запись тренинга? Это было мероприятие по обучению противодействовать активистам, который Борис Тодуров организовал для сотрудников института. В качестве кейса для обучения выбрали ситуацию, которая уже проходила – укрытие в детском отделении Крысина", – написала Супрун.

Она напомнила, что тогда активистам удалось попасть к нему в палату. Потому на тренинге обсуждали записи с камер наблюдения, "чтобы учесть "ошибки" персонала".

"Также нам передали фото части слайдов презентации и содержание "симуляции", в которую пригласили медработников. Врачам и медсестрам раздали роли – от одних требовали симулировать потерю сознания, а другим приказали спровоцировать конфликт, чтобы можно было зафиксировать на видео манипуляции, чтобы выглядеть не агрессором, а жертвой. К чему такие тренировки? Директору очень нужно, чтобы ему и дальше верили! Ведь во вторник, 18 декабря, в Институте сердца состоятся выборы главного врача. По действующему законодательству в коллективе, где работают около 800 человек, право голоса будут иметь около 25-ти. Тодуров, очевидно, очень боится потерять свое феодальное княжество, если решил готовить врачей быть его актерами", – подчеркнула Супрун.

Она добавила, что активисты "С14" также узнали о тренинге в Институте сердца, а девушке, которая сняла на видео фрагмент выступления Тодурова, 16 лет.

"Ее окружили 5 мужчин и не выпускали, даже когда прибыла полиция. Требование было одно – удалить видео. Патрульную полицию вызвали в 16:19 ее друзья, которые были рядом. Не Тодуров. Время вызовов можно будет проверить, обратившись в правоохранительные органы. Тодуров фактически сам держал в заложниках не только активистов, но и весь медицинский персонал, не выпускали из помещения, как рабов. После сегодняшних событий все работники института деморализованы, потому что их используют как скот", – добавила и.о. главы Минздрава.

По словам Супрун, Тодуров использует и пациентов, ставит под угрозу их жизнь и прикрывается этим, хотя "собственноручно блокирует нормальную работу института".

"16-летнюю девушку уже отпустили. С ней все в порядке. Люди, которые способны на такое ​​позорное поведение, не в праве называть себя врачами. Борис Тодуров, российские СМИ вам очень благодарны, ведь инцидент помог им стать картинкой для антиукраинских страшилок", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря Тодуров заявил, что активисты в масках ворвались в учреждение с холодным оружием и угрожали ему. Это произошло после того, как девушка начала снимать на камеру его тренинг.