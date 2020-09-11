Дело против минера моста в Киеве передали в суд

Киевская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который 1 июня 2020 угрожал взорвать мост Метро в столице.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Сейчас обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, ​​откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о готовящемся взрыве.

Чтобы не допустить возможную гибель людей было приостановлено движение автомобилей по мосту до задержания псевдоминера.

Также в результате происшествия были отменены движение 69 поездов Киевского метрополитена. Во время задержания подозреваемого никто не пострадал.

Обвинительный акт в отношении минера направлен в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром".

Мужчина, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, является военным и выходцем из Крыма.

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