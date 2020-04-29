Дела Майдана: "экс-беркутовцу" объявили подозрение в насильственном превышении власти

"Экс-беркутовцу" объявили подозрение в насильственном превышении власти при препятствовании протестам на Майдане Независимости в Киеве.

В частности, речь идет о событиях 30 ноября 2013 года. Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте.

"29 апреля за процессуального руководства прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве", – говорится в сообщении.

"Экс-беркутовцу" объявили подозрение в насильственном превышении власти. Иллюстрация

Так, в целом "экс-беркутовцу" инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием, и служебная подделка (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ранее следствие установило, что 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане. "Экс-беркутовец" применил к потерпевшему насильственные действия (чем незаконно препятствовал организации и проведению сборов). А тогда он составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье бывший сотрудник "Беркута" незаконно изготавливал и сбывал огнестрельное оружие.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!