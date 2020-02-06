"Буду гаваріть, как удобна!" В Киеве сотрудница аптеки попала в языковой скандал

В Киеве сотрудница "1-й социальной аптеки" попала в громкий скандал. Она отказывалась говорить на украинском языке, общаясь с клиентами только на русском, а также была невежливой.

О поведении девушки рассказал киевлянин, очевидец Игорь Муравьев на странице "Общественная инициатива "Я общаюсь на украинском языке" в Facebook. Администраторы аптеки уже отреагировали на инцидент (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это Кудрявец Алина Юрьевна. Несмотря на то, что бейджик подписан на украинском, эта продавщица "1-й социальной аптеки" на ул. Подлесная, 1, что расположена в Киеве, является "любітєльніцою русскаго міра", ненавидящей государственный язык, и просто молодой хамкой" – написал он.

В Киеве сотрудница аптеки попала в языковой скандал

По словам мужчины, в помещение аптеки зашла пожилая женщина и спросила у сотрудницы, есть ли в наличии кодеиносодержащий препарат. После этого девушка начала невежливо отвечать клиентке на русском. Очевидец привел часть диалога:

Примечание. Реплики аптекаря записано в оригинальном виде.

Аптекарь: "Для каго абьявлєніє на входє вісіт (На дверях аптеки було розміщене оголошення про те, що у ній не продаються кодеїновмісні преперати без рецепту. – Ред.), а? Чітать нє умєєтє что лі? Єті прєпарати толька па рєцєпту."

Клиентка: "Доченька, у меня же есть рецепт. Я только хотела узнать, есть ли в наличии... И, доченька, разговаривай, пожалуйста, на родном, украинском..."

Аптекарь: "У сєбя дома будєтє прасіть, а я буду гаваріть, как мнє удобна! І ваабщє мнє всьо равно, грівни ілі рублі, лішь би пабольшє!"

Позже на пост Муравьева в сети ответила и администрация аптеки, поблагодарив мужчине за то, что он сообщил о ситуации.

"Мы просим прощения за досадный инцидент, случившийся в одной из наших аптек. Указанная сотрудница будет уволена из нашей сети за нарушение стандартов обслуживания покупателей. Обслуживание в аптеке осуществляется на государственном языке или языке, на котором удобно разговаривать клиенту", – говорилось в комментарии.

В Киеве сотрудница аптеки попала в языковой скандал Facebook/Игорь Муравьев

В Киеве сотрудница аптеки попала в языковой скандал Facebook/Игорь Муравьев

Сообщение в сети Скриншот

Реакция аптеки на языковой скандал в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском ТЦ "Аркадия", на улице Борщаговской, 154а, вспыхнул скандал из-за украинского языка. Сотрудницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а затем и обслуживать клиента.

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