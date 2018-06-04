"Бил титушню!" АТОшник раскрыл детали стрельбы под Киевом

Экс-бойца АТО Павла (позывной "Аскольд") собираются судить за то, что он вступился за журналистов в Обухове Киевской области 3 мая текущего года.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Роман Синицын.

Так, на остановке общественного транспорта между перевозчиками возник конфликт, который закончился перестрелкой.

Чтобы успокоить, как говорит сам военный, "титушек", которые якобы напали на журналистов, он выстрелил вверх из наградного оружия.

Виновники инцидента при этом проходят по делу, как свидетели.

"Защищал себя и журналистов от титушек. Теперь точно убедился - таким, как я, искателям справедливости советую сначала найти профессиональных адвокатов", - объясняет Павел.

На выложенном им видео в сети он говорит, что "бил титушню", которая напала на журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая текущего года в городе Обухов Киевской области на остановке общественного транспорта между перевозчиками возник конфликт, который закончился перестрелкой. Выстрел в воздух совершил участник АТО, который ехал в одной из маршруток.