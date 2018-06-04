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"Бил титушню!" АТОшник раскрыл детали стрельбы под Киевом

1.6тЧитать новость на украинском

Экс-бойца АТО Павла (позывной "Аскольд") собираются судить за то, что он вступился за журналистов в Обухове Киевской области 3 мая текущего года.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Роман Синицын.

Так, на остановке общественного транспорта между перевозчиками возник конфликт, который закончился перестрелкой.

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Чтобы успокоить, как говорит сам военный, "титушек", которые якобы напали на журналистов, он выстрелил вверх из наградного оружия.

Виновники инцидента при этом проходят по делу, как свидетели.

"Защищал себя и журналистов от титушек. Теперь точно убедился - таким, как я, искателям справедливости советую сначала найти профессиональных адвокатов", - объясняет Павел.

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На выложенном им видео в сети он говорит, что "бил титушню", которая напала на журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая текущего года в городе Обухов Киевской области на остановке общественного транспорта между перевозчиками возник конфликт, который закончился перестрелкой. Выстрел в воздух совершил участник АТО, который ехал в одной из маршруток.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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