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Без шансов: в Киеве два человека упали с высоток

2.1тЧитать новость на украинском

В Киеве два человека выпали из окон многоэтажных зданий и погибли.

Первый трагический случай произошел на ул. Академика Ефремова, 4 (бывшая Командарама Уборевича) в Святошинском районе. Об этом OBOZREVATEL сообщили местные жители.

Погибшим оказался 30-летний мужчина. Причины трагедии на данный момент не известны.

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Следующий случай произошел в Соломенском районе по пр. Победы, 19. В результате падения из окна 9-этажного дома погибла 53-летняя женщина.

Как стало известно, погибшая наблюдалась у психиатра. Скорее всего, считают местные жители, женщина совершила самоубийство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых резонансных "пьяных" ДТП в Украине за шесть месяцев 2018 года.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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