Без шансов: в Киеве два человека упали с высоток

В Киеве два человека выпали из окон многоэтажных зданий и погибли.

Первый трагический случай произошел на ул. Академика Ефремова, 4 (бывшая Командарама Уборевича) в Святошинском районе. Об этом OBOZREVATEL сообщили местные жители.

Погибшим оказался 30-летний мужчина. Причины трагедии на данный момент не известны.

Следующий случай произошел в Соломенском районе по пр. Победы, 19. В результате падения из окна 9-этажного дома погибла 53-летняя женщина.

Как стало известно, погибшая наблюдалась у психиатра. Скорее всего, считают местные жители, женщина совершила самоубийство.

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