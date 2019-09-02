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2 сентября • обновлено в 15:47
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/ Криминал

"Автомобиль-двойник": в Киеве женщина попала в нелепое ЧП. Фото

1.1т Читать материал на украинском

В воскресенье, 1 сентября, в Киеве женщина припарковала свой автомобиль возле парка имени Тараса Шевченко, а позже увидела якобы свою же машину на улице Крещатик. Хоть номера, цвет, модель, год выпуска и тонировка совпали, но оказалось, что это совсем другое авто.

Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook. В сети появилось фото "двойника".

"Решила погулять в воскресенье (1 сентября. – Ред.) в центре, припарковалась возле парка Шевченко и пешком пошла гулять. Иду по ул. Крещатик и вижу свою машину!" – рассказала взволнованная женщина.

Автомобиль-двойник

Автомобиль-двойник

Dtp.kiev.ua

Позже она присмотрелась и поняла, что автомобиль не ее, хоть многие детали и совпали. После того, как приехала полиция и собственник машины, оказалось, что и технический паспорт точно такой же.

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"Присмотревшись, поняла, что не моя, но госномер, цвет, модель, даже год выпуска и тонировка один в один с моей! Вызвали полицию, дождались хозяина, и он предоставил документы на авто! Техпаспорт – копия моего… Вы не представляете, какой стресс увидеть "двойника" своей машины... А тут еще и документы "двойники"! Самое интересное же, что номер не подделка, по предварительной информации, официальный дубликат!!! И у хозяина второго авто даже действующая страховка у той же страховой компании, что и у меня!" – добавила женщина-водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева водитель автомобиля Mercedes сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
авто
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
То путин виноват. Истину говорю вам-путин! Никогда не поверю что это наши виноваты. Реформированая полиция,мрео, и тд и тп доблестного и честного министра авакова такого никогда не допустят. Так что это диверсия россии и путина с целью опорочить доблестные структуры мывыды и мыныстра сракова
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