Аварию возле подтопленного Ocean Plaza ликвидировали: фото и подробности

В Киеве утром 15 января сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza, из-за прорыва которого случилось подтопление первого и подвального этажей здания.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook. Там отметили, что с момента обнаружения повреждения вечером 13 января в круглосуточном режиме работали три их аварийные бригады.

Коммунальщики разрыли место ЧП по ул. Антоновича, 176 и демонтировали поврежденный трубопровод.

Последствия аварии возле ТРЦ Ocean Plaza ликвидировали

"Выполнено работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменено весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", – говорится в сообщении.

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Киевтеплоэнерго

Одновременно дорожники Голосеевского ДЭУ начнут работы по восстановлению асфальтового покрытия на месте аварии.

В то же время представители "Киевтеплоэнерго" решили провести брифинг со СМИ на месте устранения повреждения у центрального входа ТРЦ Ocean Plaza.

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Киевтеплоэнерго

Также в ведомстве заявили, что в настоящее время проводится работа по установлению размеров возмещения убытков всем пострадавшим из-за аварии. О результатах граждан проинформируют позже.

Скриншот комментариев Facebook/Киевтеплоэнерго

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Киевтеплоэнерго

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Киевтеплоэнерго

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Департаменте здравоохранения Киева рассказали, что в больницах находилось 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы в Ocean Plaza.

Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате которой кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

Заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев заявил, что прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza случился из-за гидравлического испытания. По его словам, аварийной тепломагистраль не была.

По состоянию на утро 14 января вода пошла самотеком из помещений ТРЦ Ocean Plaza, которые были затоплены.

Власти Киева намерены компенсировать убытки водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети 13 января.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!