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15 января • обновлено в 12:26
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Аварию возле подтопленного Ocean Plaza ликвидировали: фото и подробности

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В Киеве утром 15 января сотрудники КП "Киевтеплоэнерго" завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza, из-за прорыва которого случилось подтопление первого и подвального этажей здания.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook. Там отметили, что с момента обнаружения повреждения вечером 13 января в круглосуточном режиме работали три их аварийные бригады.

Коммунальщики разрыли место ЧП по ул. Антоновича, 176 и демонтировали поврежденный трубопровод.

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Последствия аварии возле ТРЦ Ocean Plaza ликвидировали

Последствия аварии возле ТРЦ Ocean Plaza ликвидировали

"Выполнено работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменено весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", – говорится в сообщении.

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Facebook/Киевтеплоэнерго

Одновременно дорожники Голосеевского ДЭУ начнут работы по восстановлению асфальтового покрытия на месте аварии.

В то же время представители "Киевтеплоэнерго" решили провести брифинг со СМИ на месте устранения повреждения у центрального входа ТРЦ Ocean Plaza.

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Facebook/Киевтеплоэнерго

Также в ведомстве заявили, что в настоящее время проводится работа по установлению размеров возмещения убытков всем пострадавшим из-за аварии. О результатах граждан проинформируют позже.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Киевтеплоэнерго

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Facebook/Киевтеплоэнерго

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Ликвидация последствий аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Facebook/Киевтеплоэнерго

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Департаменте здравоохранения Киева рассказали, что в больницах находилось 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы в Ocean Plaza.

  • Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате которой кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

  • Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

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Читайте все новости по теме "Потоп в Ocean Plaza" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Потоп в Ocean Plaza
Место
Украина Киев
Теги
ТРЦ авария потоп
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