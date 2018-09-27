''Зачем вы столько жалуетесь?'' Неизвестные ''слили'' списки недовольных коммунальщиками киевлян

В Киеве неизвестные лица обнародовали списки жителей города, которые часто жалуются на коммунальные службы в столичный "Контактный центр 1551". Перечень фамилий с подсчитанным количеством обращений передали в больницу Шевченковского района.

Об этом в группе "Нивки разом" в Facebook написала Наталья Коптенкова, которую также внесли в список. По словам женщины, она узнала об этом от медсестры в поликлинике на ул. Щербаковского, которая спросила ее, куда и зачем она столько жалуется.

"Медсестра начала рассказывать, что на днях в клинику пришли списки с фамилиями жителей, их адресами и телефонами, с количеством жалоб, которые они оставляли на коммунальные службы. Медсестрам дали задание по участкам звонить или лично говорить с людьми из списков", — написала Коптенкова.

Женщина начала расследовать, откуда произошла утечка фамилий. Она выяснила, что письмо прислали из КГГА в Центр медицинской помощи Шевченковского района. Отмечается, что это является грубым нарушения закона о защите персональных данных.

Facebook "Нивки разом"

После распространения информации в КГГА заявили, что проведут внутреннее расследование и проверят утечки данных. Также там сообщили, что Контактный центр не передавал никакие списки посторонним лицам.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разгорелся скандал вокруг постройки метро на Виноградарь. Причиной этого стала жалоба в Антимонопольный комитет.