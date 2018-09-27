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''Зачем вы столько жалуетесь?'' Неизвестные ''слили'' списки недовольных коммунальщиками киевлян

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В Киеве неизвестные лица обнародовали списки жителей города, которые часто жалуются на коммунальные службы в столичный "Контактный центр 1551". Перечень фамилий с подсчитанным количеством обращений передали в больницу Шевченковского района.

Об этом в группе "Нивки разом" в Facebook написала Наталья Коптенкова, которую также внесли в список. По словам женщины, она узнала об этом от медсестры в поликлинике на ул. Щербаковского, которая спросила ее, куда и зачем она столько жалуется.

"Медсестра начала рассказывать, что на днях в клинику пришли списки с фамилиями жителей, их адресами и телефонами, с количеством жалоб, которые они оставляли на коммунальные службы. Медсестрам дали задание по участкам звонить или лично говорить с людьми из списков", — написала Коптенкова.

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Женщина начала расследовать, откуда произошла утечка фамилий. Она выяснила, что письмо прислали из КГГА в Центр медицинской помощи Шевченковского района. Отмечается, что это является грубым нарушения закона о защите персональных данных.

''Зачем вы столько жалуетесь?'' Неизвестные ''слили'' списки недовольных коммунальщиками киевлян

Facebook "Нивки разом"

''Зачем вы столько жалуетесь?'' Неизвестные ''слили'' списки недовольных коммунальщиками киевлян
''Зачем вы столько жалуетесь?'' Неизвестные ''слили'' списки недовольных коммунальщиками киевлян
''Зачем вы столько жалуетесь?'' Неизвестные ''слили'' списки недовольных коммунальщиками киевлян
''Зачем вы столько жалуетесь?'' Неизвестные ''слили'' списки недовольных коммунальщиками киевлян

После распространения информации в КГГА заявили, что проведут внутреннее расследование и проверят утечки данных. Также там сообщили, что Контактный центр не передавал никакие списки посторонним лицам.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разгорелся скандал вокруг постройки метро на Виноградарь. Причиной этого стала жалоба в Антимонопольный комитет.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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