''Забыл, б***ь, что светофор!'' В Киеве водитель маршрутки чуть не погубил пассажиров

Водитель одной из городских маршруток Киева выехал на крупный перекресток на красный свет, потому что "забыл о светлофоре".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Александра Горчинская, которая стала свидетелем инцидента. Она отметила, что во время движения мужчина неоднократно отвлекался на разговоры по мобильному телефону.

"Через две минуты после разговора выезжает на крупный перекресток, приезжает метров 50 вперёд и с криком: "Я забыл, б***ь, что светофор!" сдает назад. Оказалось, что поехал на красный и понял уже когда слева на него ехали другие машины", - написала журналистка.

По ее словам, водитель пояснил поступок тем, что он "просто думал о своем", добавив: "Хорошо, что нет полиции".

"И никто. Никто в маршрутке ничего не говорит. Я сижу впереди, рядом с водителем, и понимаю, что если бы он не раздуплился, было бы очень плохо. Очень. "Та ничего, я тоже вчера на красный поехал", - вдруг весело говорит парниша за мной", - рассказала Горчинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве на Набережном шоссе произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей, из-за чего образовалась большая пробка.