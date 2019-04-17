"Выпрыгивали на ходу!" В Киеве разгорелся скандал из-за водителя маршрутки

В Киеве разгорелся скандал из-за водителя маршрутки №401 (ул. Чернобыльская – ж/д вокзал "Южный"). Мужчина передал женщине с маленьким ребенком сдачу со 100 гривен, но деньги присвоил кто-то из пассажиров.

Водитель отказался разбираться в ситуации и повторно отдать деньги. Кроме того, он начал кричать женщине, чтобы она вышла и "это не его проблемы". Видео конфликта на своей странице в Facebook опубликовала очевидица Екатерина Мележник (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Водитель без кондуктора отдает сдачу, женщине с маленьким ребенком не доходит со 100 гривен. В маршрутке возмущаются только двое, все молчат, никому не дали билет. Водитель очень громко и нервно кричит, что нужно следить за деньгами", – пояснила свидетельница.

Конфликт в маршрутке Киева Скриншот

Мележник уточнила, что перед выходом из маршрутки женщина еще раз попросила отдать ей деньги, но водитель отказался и просто поехал дальше.

"Она и я на ходу выскакиваем из маршрутки, потому что ехать с таким водителем небезопасно, не вернул сдачу и дал понять, что он ее ударит, если она попытается сама забрать деньги с полочки", – поделилась Екатерина.

Маршрутка №401 Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки №250 (ул. Пчилки – метро "Позняки") систематически оскорбляет льготных пассажиров, которые хотят проехать по удостоверению. Об этом рассказал мужчина, мама которого пострадала от нападок маршруточника.

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