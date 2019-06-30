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В центре Киева орудует дерзкая банда грабителей: подробности и фото

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В Киеве возле станции метро "Днепр" среди дня чуть не ограбили украинского фотографа Владимира Шуваева.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки. Как уточнил фотограф, инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, около 15:30.

"Нас с коллегой пытались ограбить вот эти четверо парней. Русскоязычные, речь развязная, ведут себя уверенно", – написал он.

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В центре Киева орудует дерзкая банда грабителей: подробности и фото

facebook.com/shuvayev

В центре Киева орудует дерзкая банда грабителей: подробности и фото

facebook.com/shuvayev

Шуваев добавил, что парни хотели украсть фототехнику и дрон, а также пожаловался на бездействие правоохранителей.

"Полиция отмахнулась даже несмотря на наличие фото ("А что, вы хотите, чтобы мы подъехали? А вы их четко сфотографировали? Ну подождите там минут 15-20". Это прикол такой? Стоять на месте, где тебя грабят, и ждать, а не пытаться спастись?" – возмутился Шуваев.

"Убежали чудом, их спугнули прохожие", – подытожил он.

В центре Киева орудует дерзкая банда грабителей: подробности и фото

Комментарии к посту

В центре Киева орудует дерзкая банда грабителей: подробности и фото

Комментарии к посту

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве на остановке общественного транспорта мужчина избил женщину на глазах у прохожих, после чего ограбил ее и сбежал. Преступник ударил пострадавшую кулаком в лицо, после чего сорвал с нее золотую цепочку.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
грабежфотографииНациональная полиция Украины
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