В супермаркете Киева охранники избили покупателя за масло, которое он не крал. Фото

В одном из супермаркетов Киева на Оболони охрана избила мужчину, заподозрив его в краже пачки масла.

Об этом сообщил сам пострадавший – Юрий Солоха – на своей странице в Facebook. Украинец заявил, что пришел в супермаркет известной торговой сети, чтобы купить молоко.

"Подошел на кассу, оплатил и забрал сдачу. Меня со спины окликнули фразой "молодой человек". Когда я обернулся, сзади подбежали еще три человека и заломили мне руки, и один из этих людей сделал подсечку за ногу, и толкнули меня так, что я упал лицом на пол. Один из этих людей присел возле меня слева и положил мою левую руку ладонью вверх себе на колено с угрозами сломать руку, если я буду сопротивляться", – описал события он.

Мужчина уточнил, что этот инцидент произошел 17 октября. Охранники заявили ему, что еще 23 сентября тот якобы украл масло. Пострадавшему разрешили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения за этот день.

"Как оказалось, охрана не досмотрела", – написал Солоха. Он рассказал, что в тот день совершал покупки и оплатил масло на кассе. Кассир пробила этот товар, не вынимая из прозрачного пакетика. Вероятно, из-за этого охранники не увидели, что масло прошло через кассу.

В комментарии ТСН копы подтвердили факт избиения мужчины охранниками. В Оболонском управлении полиции Киева заявили, что открыли уголовное производство.

Кроме того, из заявления представителя полиции следует, что охранники подозревают в краже другого человека.

"Охранники супермаркета задержали мужчину, потому что им показалось, что он похож на подозреваемого, который недавно совершил кражу. Они его задержали, применив силу, а когда в комнате охраны посмотрели видео, поняли, что это разные люди, и отпустили его.

Мужчина пришел в полицию и написал заявление об избиении. Полиция открыла производство по статье 125 УК Украины – это легкие телесные повреждения", – рассказала пресс-офицер Оболонского управления полиции Диана Шутько.

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