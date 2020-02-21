В Киеве "устал" еще один мост: бетон обрушился прямо на авто. Фото

В пятницу, 21 февраля, на автомобиль, который двигался под Дегтяревским мостом, обрушились куски бетона путепровода.

Повреждена была машина Suzuki, проезжавшая около 16:00 по улице Елены Телиги. Фото появились в Facebook "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Камень разбил ветровое стекло, повредил капот и крышу автомобиля. Во время ЧП никто из людей не пострадал. Во время оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовалась пробка.

В Киеве кусок Дегтяревского моста упал на машину

В Киеве кусок Дегтяревского моста упал на машину

В Киеве кусок Дегтяревского моста упал на машину

В Киеве кусок Дегтяревского моста упал на машину

Как пишет "Сегодня", детали ЧП раскрыл начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

"От облицовки путепровода отвалился кусок от бетона размером 20 на 20 сантиметров. Он упал на капот автомобиля и разбил лобовое стекло. Никто из людей в результате падения облицовки не пострадал. На месте ЧП сейчас работают сотрудники полиции и представители дорожных служб – оформляют все необходимые документы. После этого коммунальные службы проведут детально обследование путепровода и отобьют от него чести бетона, которые могут упасть на проезжающие авто", – пояснил он.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сообщили, что выясняют обстоятельства ЧП.

"Если подтвердиться информация, что кусок бетона откололся именно от путепровода и повредил автомобиль, то его владельцу будет выплачена компенсация. Также будет проведено полное обследование конструкций путепровода. Стоит отметить, что Дегтяревский путепровод признан аварийным и требует срочного ремонта", – сообщили в "Киевавтодоре".

В Киеве кусок Дегтяревского моста упал на машину ТСН

В Киеве кусок Дегтяревского моста упал на машину ТСТ

В Киеве кусок Дегтяревского моста упал на машину ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, часть моста улицы Луговой обрушилась прямо на автомобиль.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram