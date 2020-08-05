В Киеве троллейбус "рассыпался" на ходу: штанга полетела в стекло другого авто. Видео

В Киеве троллейбус "рассыпался" на ходу. Скриншот с видео

В Киеве у троллейбуса на ходу отвалилась штанга, которая полетела в лобовое стекло авто, что ехало позади.

Инцидент произошел на улице Юрия Ильенко. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Едешь такой за троллейбусом, и здесь "бац" – улетает штанга прямо в лобовое стекло. Приветствие "Киевпасстрансу", – говорится в посте.

От удара лобовое стекло в автомобиле полностью потрескалось. О состоянии водителя ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве похожи инциденты случаются довольно часто. Например, 13 июля автобус №101 (ул. Милославская – ст. м. "Почайна") также "рассыпался" прямо на дороге. Несколькими днями ранее у маршрутки отвалилось колесо с частью оси. Оно полетело на тротуар и едва не травмировало человека.