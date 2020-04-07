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7 апреля • обновлено в 15:30
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В Киеве толпа с детьми пришла в церковь во время карантина. Фотофакт

3.9т
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В Киеве 7 апреля, на праздник Благовещения, толпа людей с детьми пошла в церковь, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Огромное количество киевлян заметили у церкви на улице Стеценко. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на слова свидетеля.

"Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове – не известно", – говорится в посте.

В Киеве толпа с детьми пришла в церковь во время карантина

В Киеве толпа с детьми пришла в церковь во время карантина

Ранее OBOZREVATEL от собственных источников узнал, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) заразился коронавирусом – ПЦР-тест дал положительный результат. Кроме него, заболели еще четыре монаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые сознательно проигнорировали запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Нехай ті, зто проігнорував протиепідемічні заходи, потім лікуються у своїх священиків!(((
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1
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Саватеева Оксана
Саватеева Оксана
В магазинах гораздо больше людей, например в том же эпицентре....
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Voronin Voronin
Voronin Voronin
Що у людей в голові як раз відомо. Нічого.
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Кияни Книга жалоб

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

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