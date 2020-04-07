В Киеве толпа с детьми пришла в церковь во время карантина. Фотофакт

В Киеве 7 апреля, на праздник Благовещения, толпа людей с детьми пошла в церковь, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Огромное количество киевлян заметили у церкви на улице Стеценко. Об этом написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на слова свидетеля.

"Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове – не известно", – говорится в посте.

В Киеве толпа с детьми пришла в церковь во время карантина

Ранее OBOZREVATEL от собственных источников узнал, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) заразился коронавирусом – ПЦР-тест дал положительный результат. Кроме него, заболели еще четыре монаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые сознательно проигнорировали запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

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