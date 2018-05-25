В Киеве типография попала в скандал из-за плакатов с Сенцовым

В Киеве типография 24 PRINT отказалась печатать плакаты в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Комитет солидарности с крымскими заключенными заказал в типографии партию баннеров с призывом освободить Сенцова и других осужденных по политическим мотивам крымчан. Однако дизайнер 24 PRINT заявил, что они не будут этого делать, потому что не занимаются политическими заказами, передает "5 канал".

"Был плакат "Свободу Олегу Сенцову", "Свободу узникам Кремля", плакат "Освободить крымских заключенных" и плакат с перечнем 64 украинских арестантов, которые удерживаются в тюрьмах по политическим обвинениям на территории России и в оккупированном Крыму. Вот эти картинки из-за их политического характера не захотела печатать типография", ― рассказал соокординатор Комитета Максим Буткевич.

Представители 24 PRINT на своей странице начали оправдываться, что отказали активистам по ошибке.

"Наш сотрудник отказал в услугах, сославшись на внутреннее правило, запрещающее печатать материалы политического характера. Для нас очевидно, что в этом конкретном случае произошла ошибка – гражданский проект спутан с политическим", ― пояснили они.

Как писал OBOZREVATEL, 16 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех политических заключенных украинцев, которых осудили в России.