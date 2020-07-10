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В Киеве таксист потребовал от волонтера говорить по-русски: детали языкового скандала

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Книга жалоб
2,2 т.
Таксист потребовал от волонтера разговаривать на русском

Таксист потребовал от волонтера разговаривать на русском.

Украинская волонтер Алина Михайлова пострадала от языковой дискриминации в одной из служб такси Киева. Так, водитель, который принимал заказ, в грубой форме требовал от нее общаться на русском языке.

Об инциденте девушка написала на личной странице в Facebook, отметив, что его фигурантом был сотрудник компании Uklon.

"Хорошее утро пятницы началось с того, что, объясняя таксисту, как подъехать к моему дому, пришлось снова быть ущемленной в столице моей страны. Сначала водитель кричал в трубку: "Я вас не слышу", а уже потом на финалочку мне выдал: "На русском говорите, я вас не понимаю". Честно, за эту фразу хотелось просто у**ать", – возмутилась она.

"На "русском" вы будете говорить в России, а сейчас послушаете родной язык", – и на этом я решила отказаться от поездки с умственно отсталым человеком для своей и его безопасности, но служба такси за отказ решила взыскать с меня половину суммы за поездку. Поэтому, уважаемый Uklon, очень прошу поставить в графе "отменить" причину – "мой водитель конченный манкурт" и не взимать штрафные деньги в таких случаях", – возмутилась Михайлова.

Позже в комментарии OBOZREVATEL волонтер рассказала, что ей таки пришлось поехать со скандальным водителем, ведь средств на другую поездку просто бы не хватило.

"Сумму заморозили, как только я вызвала такси. Поскольку на карточке у меня всего было 150 грн, а такси стоило 120, они мне оставили бы 30 грн, за которые я не смогла бы заказать другую службу, пока Uklon не разблокировал бы те средства и не вернул. А водитель уже поставил счетчик на поездку. Поэтому мне пришлось поехать с тем таксистом. Ждать не могла, потому что ехала на вокзал", – пояснила Михайлова.

По дороге в пункт назначения девушка связалась со службой поддержки такси, чтобы объяснить свою ситуацию. Оператор, по словам волонтера, извинилась и заверила, что все водители службы Uklon должны понимать украинский язык и не могут требовать от клиента говорить на другом. Также в компании сообщили, что обращение с жалобой передали в соответствующий отдел.

"Этот вопрос мною был поднят исключительно потому, что сегодня все рассказывают, как русскоязычным трудно в Украине. А здесь в сфере обслуживания тупо говорят "говорите на русском", причем в довольно грубой форме", – рассказала Михайлова.

Алина Михайлова

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля тележурналистка, жена нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева Наталья Фицич пожаловалась, что в магазине OYSHO в Киеве продавец и администратор также отказались обслуживать ее на украинском языке.

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