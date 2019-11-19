"Проверяйте чек!" В Киеве известный супермаркет попался на махинациях с ценами

Известный супермаркет "Ашан" в Оболонском районе Киева, на проспекте Степана Бандеры, 15А, обвинили в том, что там несколько раз покупателям продавали товары не по той стоимости, которая была указана на ценнике.

Люди внимательно пересмотрели чеки и были удивлены. О ситуации сообщила потерпевшая Натали на странице "Оболонский район г.Киева" в Facebook. Она разместила соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (15 ноября. – Ред.) уже пятый раз за месяц, как в "Ашане" нам продают товар не по той цене, которая значится на ценнике", – подчеркнула женщина.

В Киеве супермаркет Ашан попался на махинациях с ценами Facebook Nata Li

Магазин обвинили в том, что там несколько раз продавали товары не по той стоимости, которая была указана на ценнике Facebook Nata Li

По ее словам, в магазине стояла целая очередь из тех, кто "не поленился проверить чек".

"Взвесила филе на 77,87 грн., а в чеке стоит сумма – 91,51 грн. То же самое с сыром. Так что будьте бдительны, проверяйте цены", – отметила она.

Пользователи сети начали разъяренно комментировать ситуацию.

"Никогда не хожу в "Ашан", мошеннический у них подход. Каждый раз несоответствие цен", "Ашан" это любит", "Хитрость это все...", "Ашан" этим часто занимается!!! Стыд и позор!" – написали они.

В Киеве супермаркет Ашан попался на махинациях с ценами Facebook Nata Li

Магазин обвинили в том, что там несколько раз продавали товары не по той стоимости, которая была указана на ценнике Facebook Nata Li

Пост в сети Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве супермаркет известной сети "Ашан", что на проспекте Академика Глушкова, обвинили в том, что там продавали хлеб с волосами внутри.

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