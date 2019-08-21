В Киеве шесть детей снимали с Северного моста: подробности ЧП

В Киеве шесть несовершеннолетних пришлось снимать с Северного моста, куда они забрались с неизвестной целью.

Сообщение о заблокированных на мосту детях поступило спасателям около 18 часов 20 августа, сообщили в ГУ ГосЧС Киева.

"На Северном мосту на высоте 100 метров находились шесть детей. На место были направлены спасатели, которые помогли спуститься им с моста. Для открывания заблокированных дверей, которые ведут на лестницу моста, использовали бензорез", – уточнили в ГосЧС.

Северный мост в Киеве 24tv.ua

Сообщается также, что в ходе ЧП никто не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Харькове с железнодорожного моста возле станции "Липовая роща" сорвался 15-летний подросток. Он выжил, но был госпитализирован с тяжелыми повреждениями в реанимацию.

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