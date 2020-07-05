В Киеве произошла стычка между блогером Трушковским и полицейским. Фото и видео

В Киеве 4 июля произошел конфликт между блогером Андреем Трушковским и сотрудником Главного управления Национальной полиции Украины, старшим оперуполномоченным Александром Быстровым.

О нем Трушковский рассказал на своей странице в Facebook. По словам блогера, правоохранитель якобы забрызгал ему глаза краской из баллончика. Причиной, по словам пострадавшего, стал пост в соцсети о том, как полицейского остановил патруль за нарушение ПДД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"14:00 еду с женой по ул. Большая Васильковская, за рулем находится Сабина, на перекрестке с Жилянской замечаем, что в (первом) крайнем правом ряду (полоса для транспорта) движется автомобиль "Инфинити Q50", номер КА1000АА , за рулем которого, как позже выяснилось, находится Быстров Александр Володимирович, 1992 года рождения", – начал излагать свою версию происходящего Трушковский.

Александр Быстров (справа) Facebook Андрея Трушковского

Быстров в своем автомобиле Facebook Андрея Трушковского

Как утверждает блогер, полицейский, двигаясь по полосе для общественного транспорта, якобы был остановлен патрулем полиции, которая двигалась за ним. В этот момент Трушковский записал стори, в которой радовался по поводу того, что патруль задержал нарушителя.

В ролике он начал призывать полицию к тому, чтобы они не спустили дело на тормозах, выкрикивая провокационную фразу: "520грн, да, насилуйте его!".

"Мы едем дальше. Спустя три минуты он догоняет нас возле "Арены", прямо на перекрестке с Бассейной. Открывает окно, говорит: "Что ты там сказал?". Я отвечаю: "Не тыкай мне!". Он достает перцовый баллончик с маркером, выливает его весь в меня. Заливает мое лицо, голову, руки и шею, салон машины. И Сабине, сидящей за рулем, так же достается на лицо, руки и платье. Она на дороге, за рулем, едет! Опасность для окружающих", – возмутился Трушковский.

Документы Быстрова Facebook Андрея Трушковского

После этого разборки между сторонами конфликта продолжились уже на улице, за пределами авто. Блогер заявил, что полицейский вышел к нему с пистолетом, однако в последствии во время эфира в Instagram также признался, что вышел из своего авто с оружием.

Также Трушковский заявил Быстрову, что готов не писать заявление в полицию только в случае, если тот публично извинится на камеру или забрызгает себе глаза баллончиком с краской. В итоге блогер сказал, что намерен добиваться справедливости через правоохранительные органы.

Данные полицейского Быстрова Facebook Андрея Трушковского

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