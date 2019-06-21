В Киеве на станции метро произошло кровавое ЧП с пассажиром: первые детали

В Киеве в пятницу, 21 июня, на станции метро "Контрактовая площадь" пассажир потерял сознание, ожидая поезда на перроне. В результате падения ему сильно травмировало голову проезжающим поездом.
Фото с места ЧП опубликовали в Facebook "Киев Оперативный". Состояние пострадавшего уточняется.
"По предварительной информации, по неизвестным причинам молодой человек упал и ударился головой. В этот момент мимо проезжал поезд и задел ему голову", – уточнили в соцсети.
Пострадавший
Facebook "Киев Оперативный"
Потерпевшему оказывали помощь очевидцы происшествия и правоохранители.
Мужчина потерял много крови
Facebook "Киев Оперативный"
Информация о задержке поездов из-за ЧП на "Контрактовой" не поступала.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в мае неподалеку станции метро "Минская" в Оболонском районе посреди клумбы подрались мужчина и женщина.
Потасовка происходила в людном месте, однако в момент съемки никто не пытался разборонить дерущихся. Вначале женщина прижала своего оппонента к земле, а потом он одержал над ней верх и принялся лупить кулаками в голову.
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