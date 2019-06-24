В Киеве на автомобиль обвалились обломки моста: фото

В Киеве 24 июня неподалеку станции метро "Осокорки" на автомобиль посыпались куски путепровода. По предварительной информации, обошлось без потерпевших, но машину повредило сильно.

Фотографии с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Судя по обнародованным снимкам, от обвала был поврежден только один автомобиль – Renault.

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть на проезжающий автомобиль", – уточнили детали очевидцы.

Поврежденное авто Facebook "Киев Оперативный"

Камни Facebook "Киев Оперативный"

После обвала куски путепровода были разбросаны по проезжей части. Напомним, что аналогичный случай обвала путепровода на Осокорках произошел год назад.

В июне 2018 камни с путепровода над просп. Николая Бажана падали прямо на машины.

Мост на Осокорках

Камни Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, 26 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

В тот же день кто-то серьезно повредил стекло на новом мосту. Оно треснуло после того, как группа неизвестных активно прыгала на нем. После этого стекло повреждали еще несколько раз.

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